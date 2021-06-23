Голикова рассказала, для кого наиболее опасен штамм "Дельта плюс"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новая разновидность "индийского" штамма коронавируса "Дельта плюс" является более заразной и наиболее опасна для людей в возрасте от 20 до 49 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства.
"Я хочу отметить, что наши граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются наиболее социально активными, трудоспособными, они и подвергаются в большей степени заболеванию этой новой инфекцией с тем штаммом, о котором я сказала", – приводит ее слова ТАСС.
Тем не менее, по ее словам, случаи инфицирования именно этой разновидностью коронавируса в России пока не зафиксированы. Она также отметила, что особенностью мутации является то, что она приводит к снижению активности антител у вакцинировавшихся и перенесших COVID-19.
Ранее в Индии выявили новый штамм коронавируса "Дельта плюс" (B.1.617.2.1). По мнению специалистов, именно он мог стать одной из причин второй волны коронавируса в стране.
Позже директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия заявил, что новая разновидность вируса обладает чрезвычайно высокой заразностью. Кроме того, она устойчива к моноклональным антителам и способна "обходить" иммунитет.
По последним данным, "Дельта плюс" встречается, помимо Индии, в 80 странах, среди которых в том числе США, Великобритания, Япония и Китай.
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