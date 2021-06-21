В Индии заявили о появлении нового штамма коронавируса

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Новый штамм коронавируса "Дельта плюс" (B.1.617.2.1) появился в Индии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По имеющейся информации, новый штамм был зафиксирован в Индии 5 октября 2020 года. В частности, в индийском штате Махараштра было выявлено 20 случаев заражения.

По мнению индийских врачей, штамм "Дельта плюс" мог быть одной из причин второй волны коронавируса в стране. Позднее данный штамм был обнаружен во множестве стран.

В частности, были отмечены три подвида указанного штамма – B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3. Кроме того, мутация K417N в спайковом белке способна снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

"Мы нашли "Дельта плюс" в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов", – рассказал телеканалу India TV глава Управления медицинского образования и исследований, доктор Лахан.

Пять случаев заражения были выявлены в портовом городе Ратнагири. При этом двое зараженных не имели никаких симптомов, объяснили медики.

Добавляется, что власти Индии опечатали районы, где был обнаружен новый штамм. Кроме того, были введены зоны сдерживания распространения коронавируса.

По информации Минздрава Индии, за время пандемии в стране было выявлено 29,8 миллиона случаев коронавируса. При этом скончались 729 тысяч человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что России грозит ускоренное распространение коронавируса. Это может произойти из-за недостаточного количества привитых и низкого уровня антител у переболевших.