Ученые назвали способ быстрого лечения коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что ингалятор от бронхиальной астмы может помочь в процессе выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".

Дело в том, что пациентам с COVID-19 пойдет на пользу будесонид, который применяется для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких. Данный метод позволит сократить лечение на три дня.

"Министерство здравоохранения продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода лечения по мере поступления новых данных и скорректирует рекомендации в случае необходимости", – рассказала парламентский заместитель министра Джо Черчилль.

Применять данное лекарство планируется индивидуально для каждого случая. При этом в домашних условиях использовать будесонид можно.

По словам профессора Ричарда Хоббса это открытие является важным в борьбе с панеднмией.

Ранее стало известно, что коронавирус может стать причиной различных аутоиммунных заболеваний. Их симптомы могут проявляться не сразу. Речь идет об артрите, волчанке, полимиозите.

