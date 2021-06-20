Ученые назвали способ быстрого лечения коронавируса

17:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ученые из Оксфордского университета выяснили, что ингалятор от бронхиальной астмы может помочь в процессе выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".
Дело в том, что пациентам с COVID-19 пойдет на пользу будесонид, который применяется для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких. Данный метод позволит сократить лечение на три дня.
"Министерство здравоохранения продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода лечения по мере поступления новых данных и скорректирует рекомендации в случае необходимости", – рассказала парламентский заместитель министра Джо Черчилль.
Применять данное лекарство планируется индивидуально для каждого случая. При этом в домашних условиях использовать будесонид можно.
По словам профессора Ричарда Хоббса это открытие является важным в борьбе с панеднмией.
Ранее стало известно, что коронавирус может стать причиной различных аутоиммунных заболеваний. Их симптомы могут проявляться не сразу. Речь идет об артрите, волчанке, полимиозите.
Врачи уверены, что остановить рост заболеваемости COVID-19 может лишь массовая вакцинация
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