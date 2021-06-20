Юрист объяснил правила отстранения отказавшихся от вакцинации работников

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сотрудники сферы услуг, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты. Об этом сообщил полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский.

Он добавил, что сотрудники, у которых есть противопоказания к прививкам от COVID-19, должны быть отстранены от работы с сохранением двух третей зарплаты.

"С учетом той ситуации, которая складывается с коронавирусом в Москве и Московской области, с учетом распоряжения, подписанного главным санитарным врачом Москвы, и таким же в Московской области, работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, которые не привились", – цитирует его Агентство "Москва".

Барщевский подчеркнул, что работники вправе решать, прививаться или нет, но работать без прививки они не могут. Он также предупредил, что предоставление поддельного сертификата о вакцинации – это основание для возбуждения уголовного дела.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, при каких заболеваниях можно и нельзя прививаться "Спутником V". Он подчеркнул, что страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии вакцинироваться можно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса обязательная вакцинация может быть введена в некоторых регионах РФ. Она уточнила, что с 18 июня обязательная вакцинация вводится в Туле. Она коснется горожан из групп риска.

