Юрист объяснил правила отстранения отказавшихся от вакцинации работников

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Сотрудники сферы услуг, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты. Об этом сообщил полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский.
Он добавил, что сотрудники, у которых есть противопоказания к прививкам от COVID-19, должны быть отстранены от работы с сохранением двух третей зарплаты.
"С учетом той ситуации, которая складывается с коронавирусом в Москве и Московской области, с учетом распоряжения, подписанного главным санитарным врачом Москвы, и таким же в Московской области, работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, которые не привились", – цитирует его Агентство "Москва".
Барщевский подчеркнул, что работники вправе решать, прививаться или нет, но работать без прививки они не могут. Он также предупредил, что предоставление поддельного сертификата о вакцинации – это основание для возбуждения уголовного дела.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, при каких заболеваниях можно и нельзя прививаться "Спутником V". Он подчеркнул, что страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии вакцинироваться можно.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса обязательная вакцинация может быть введена в некоторых регионах РФ. Она уточнила, что с 18 июня обязательная вакцинация вводится в Туле. Она коснется горожан из групп риска.
Поставить прививку теперь можно в павильонах "Здоровая Москва"
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