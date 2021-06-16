Проценко объяснил случаи заражения COVID-19 привившихся пациентов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о случаях заражения COVID-19 привившихся пациентов. Об этом он заявил в своем Instagram.

Проценко отметил, что первый случай госпитализации привившегося пациента с коронавирусом произошел 30 декабря. Всего на сегодняшний день было зафиксировано 136 подобных случаев.

"Большинство из этих пациентов – это те, которые получили первый компонент", – объяснил врач.

Он также сообщил, что с декабря лечение в Коммунарке прошли 23 280 пациентов. Таким образом, число заразившихся граждан с прививками составило 0,6%.

"Мы еще проанализировали среднее время от прививки до госпитализации – получилось 5–6 дней, а мы помним, что иммунитет устойчивый появляется после второго компонента через 14 дней", – подчеркнул Проценко.

Ранее вирусологи назвали причины резкого роста числа случаев коронавируса в России. Одной из них могли стать определенные геоклиматические условия, заверили специалисты.

За последние сутки в России подтвердили 13 397 новых случаев COVID-19. При этом в 1 918 (14,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.