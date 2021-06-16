В России выявили 13 397 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 13 397 новых случаев COVID-19. При этом в 1 918 (14,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 5 782 случая, на Московскую область – 1 187, на Санкт-Петербург – 927, на Республику Бурятия – 212, на Нижегородскую область – 191, на Воронежскую область – 176, на Ростовскую область – 157.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 249 990 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия – Алания, Республике Тыва, Кабардино-Балкарской Республике.

За последние сутки в стране скончались 396 человек с COVID-19, за весь период пандемии – 127 576. За минувшие 24 часа выписаны 10 256 человек, за все время – 4 828 500.

Ранее россиянам сообщили, когда наступит пик роста числа заразившихся COVID-19 в стране. По расчетам математиков из Санкт-Петербургского государственного университета, пик ожидается в конце июня.

По мнению завкафедрой математического моделирования энергетических систем университета, руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова, показатель может увеличиться примерно до 25 тысяч заболевших в сутки. При этом максимальное число активных больных составит 580 тысяч.