Ученые спрогнозировали пик роста числа зараженных COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Россиянам сообщили, когда наступит пик роста числа заразившихся COVID-19 в стране. Об этом сообщает газета "Известия".
По расчетам математиков из Санкт-Петербургского государственного университета, пик ожидается в конце июня.
По мнению завкафедрой математического моделирования энергетических систем университета, руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова, показатель может увеличиться примерно до 25 тысяч заболевших в сутки. При этом максимальное число активных больных составит 580 тысяч.
"В январе максимальное число активных случаев составило порядка 560 тысяч. Однако количество новых случаев в январе было выше – около 29 тысяч", – сказал Захаров.
В СПбГУ посчитали, что к середине июля суточный прирост заболевших уменьшится до 20 тысяч человек в сутки. Показатель будет снижаться по аналогичной кривой, по которой наблюдался рост. В этих реалиях к 1 августа количество новых заразившихся упадет до половины от пиковых значений, отметил специалист.
Он объяснил, что новый пик COVID-19 можно будет избежать благодаря резкому росту числа вакцинированных. В противном случае в России может случиться четвертая и пятая волны пандемии, предположил ученый.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин отметил, что в Москве приняты меры для ограничения роста числа заразившихся.
"Если эти меры будут работать, то до таких страшных цифр мы дойти не должны", – сказал эксперт.
При этом доцент физического факультета МГУ имени Ломоносова Михаил Тамм выразил мнение, что пиковый суточный прирост покажет еще более высокие значения. По его словам, в конце июня больше всего заболевших может быть выявлено именно в столице.
Старший научный сотрудник молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов предположил, что пик числа случаев COVID-19 в стране может случиться позже называемых сроков. Он не исключил вариант, при котором пиковые значения придут в Россию осенью.
"Пик может быть смещен ближе к осени за счет возрастающей мобильности в период отпусков, повторного заражения переболевших в первую волну, распространения новых штаммов", – объяснил специалист.
Он при этом добавил, что показатель в 20 тысяч новых случаев заражений в день к концу июня выглядит реалистичным.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил россиян о риске возникновения новых волн пандемии COVID-19. Специалист объяснял, что мутировавший вирус способен заражать граждан повторно.
Иммунолог рассказал, чего ждать от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: