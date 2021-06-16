Ученые спрогнозировали пик роста числа зараженных COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Россиянам сообщили, когда наступит пик роста числа заразившихся COVID-19 в стране. Об этом сообщает газета "Известия".



По расчетам математиков из Санкт-Петербургского государственного университета, пик ожидается в конце июня.

По мнению завкафедрой математического моделирования энергетических систем университета, руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова, показатель может увеличиться примерно до 25 тысяч заболевших в сутки. При этом максимальное число активных больных составит 580 тысяч.

"В январе максимальное число активных случаев составило порядка 560 тысяч. Однако количество новых случаев в январе было выше – около 29 тысяч", – сказал Захаров.

В СПбГУ посчитали, что к середине июля суточный прирост заболевших уменьшится до 20 тысяч человек в сутки. Показатель будет снижаться по аналогичной кривой, по которой наблюдался рост. В этих реалиях к 1 августа количество новых заразившихся упадет до половины от пиковых значений, отметил специалист.

Он объяснил, что новый пик COVID-19 можно будет избежать благодаря резкому росту числа вакцинированных. В противном случае в России может случиться четвертая и пятая волны пандемии, предположил ученый.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин отметил, что в Москве приняты меры для ограничения роста числа заразившихся.

"Если эти меры будут работать, то до таких страшных цифр мы дойти не должны", – сказал эксперт.

При этом доцент физического факультета МГУ имени Ломоносова Михаил Тамм выразил мнение, что пиковый суточный прирост покажет еще более высокие значения. По его словам, в конце июня больше всего заболевших может быть выявлено именно в столице.

Старший научный сотрудник молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов предположил, что пик числа случаев COVID-19 в стране может случиться позже называемых сроков. Он не исключил вариант, при котором пиковые значения придут в Россию осенью.

"Пик может быть смещен ближе к осени за счет возрастающей мобильности в период отпусков, повторного заражения переболевших в первую волну, распространения новых штаммов", – объяснил специалист.

Он при этом добавил, что показатель в 20 тысяч новых случаев заражений в день к концу июня выглядит реалистичным.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил россиян о риске возникновения новых волн пандемии COVID-19. Специалист объяснял, что мутировавший вирус способен заражать граждан повторно.