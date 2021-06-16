Юристы назвали обоснованным решение об обязательной вакцинации в сфере услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Общественного совета при МВД РФ, доктор юридических наук Анатолий Кучерена заявил, что принятые Роспотребндзором меры по обязательной вакцинации определенных групп населения законны, юридически обусловлены и своевременны.

По мнению Кучерены, граждане, работающие в сфере услуг, должны осознавать долю ответственности, лежащую на них в связи с контактами с большим количеством людей.

"Это как в ситуации с врачами, которые должны мыть руки перед операцией, или с военнослужащими, которые должны надевать противогаз, нравится им это или нет. В текущей ситуации решение главного санитарного врача, безусловно, оправданное и актуальное. Решение главного врача направлено на то, чтобы работодатели стимулировали сотрудников, работающих в сфере торговли и услуг, вакцинироваться", – объяснил Кучерена.

Также он добавил, что закон от 1999 года разрешает работодателям отстранять от работы без сохранения оплаты труда тех сотрудников, которые отказались вакцинироваться.

Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский добавил, что данные меры защищают право граждан на жизнь и здоровье.

"Постановление касается не вакцинации всех и вся, а только вакцинации людей, занятых в сфере обслуживания, тех, кто общается с потребителями. И в этом случае моя свобода не быть зараженным ограничивает вашу свободу не прививаться. И это мое человеческое право не быть зараженным. Так что либо вы предоставляете мне услуги только привитых сотрудников, либо вы отстраняете тех, кто не хочет прививаться", – прокомментировал Барщевский.

Также он отметил, что главный санитарный врач, согласно законам 1998 и 1999 годов, имеет право объявлять обязательную вакцинацию.

"В праве есть понятие "крайней необходимости", смысл которого сводится к тому, что допустимы действия, не предусмотренные законом и даже противоречащие ему, для недопущения большего вреда. Но в данной ситуации главным санитарным врачом Москвы приняты законные меры", – подчеркнул юрист.

Президент коллегии адвокатов Павел Астахов напомнил, что в Европе зафиксирована нехватка вакцин, в то время как в России получить прививку можно даже в магазине, причем бесплатно.

"Все забыли, что если бы такой уровень демократии был у нас в стране, как сейчас, в период, когда вводили, например, прививки от туберкулеза и от оспы, уже давно бы вымерли все", – сказал Астахов.

Он уведомил, что в Конституции РФ есть норма, согласно которой права могут быть ограничены, если государство принимает меры в защиту интересов большинства граждан для обеспечения их безопасности.

Ранее из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

