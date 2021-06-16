Вирусологи назвали причины резкого роста числа случаев коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Говорить о том, что новая вспышка коронавируса произошла из-за московской разновидности инфекции, измененной "индийским штрафом", пока рано. Об этом заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов, сообщает "Газета.ру".



"Нынешний прирост я отношу к совершенно другому: наложились определенные геоклиматические условия, которые дали толчок. Мы подошли к тому сезонному моменту в климатическом отношении, который соответствует ускорению размножения вируса. В Европе это произошло раньше и уже свернулось", – отметил специалист.

При этом он подчеркнул, что в прошлом году в июне данный фактор сошел на нет.

Завлабораторией биологии и индикации арбовирусов центра имени Гамалеи Александр Бутенко также отметил, что ситуация в России является странной. По его словам, во многих европейских странах обстановка начала улучшаться.

"Можно объяснить снижением дисциплинарной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Расслабились люди. И, конечно, тем, что слишком мало привитых людей. В Москве меньше 10 процентов", – сказал Бутенко.

Также он указал, что в некоторых регионах страны коллективный иммунитет достигает 70 процентов, в Москве этот показатель составляет 50 процентов. Это связано с тем, что преобладают бессимптомные случаи.

Чепурнов добавил, что в России в настоящее время преобладает "индийский" штамм коронавируса.

"Когда стало понятно, что в Индии идет мощнейшая вспышка, не остановить авиасообщение было верхом безответственности. С Турцией из-за эпидситуации сообщение прекратили, но рядом находится в тяжелейшем состоянии Индия, а самолеты продолжают летать. Индийские студенты, которых прорва в каждом регионе – мы сами вот это все понатащили", – объяснил вирусолог.

Он прокомментировал и то, что некоторые пациенты перестали поддаваться стандартному лечению. По словам Чепурнова, в настоящее время трудно сказать, связано ли это с какими-то мутациями.

"Нужно исследовать этих больных и определять, связано ли это с изменением варианта вируса, который циркулирует сейчас. Заявить можно все, что хочешь. Надо иметь для этого точные фактические обоснования. На одной клинической картине нельзя делать вывод. Все эти проявления могут быть связаны с индивидуальными особенностями организма, его иммунной системы", – высказал свое мнение по этому поводу Бутенко.

Александр Чепурнов добавил, что считает самой сильной вакциной в России препарат "Спутник V". По его мнению, именно этой вакциной необходимо прививать население. Бутенко на этот счет заявил, что лиц с противопоказаниями обязательная вакцинация касаться не должна.



"Наше руководство провозглашает, что принудительная вакцинация исключена. При этом главный санврач Москвы обязала организовать вакцинацию 60 процентов работников сферы услуг – я считаю, что это правильно", – заключил Александр Бутенко.

Ранее из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60 процентов сотрудников.

