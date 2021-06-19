Гинцбург рассказал, при каких заболеваниях можно и нельзя прививаться "Спутником V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пациентам при крапивнице и конъюнктивите в острой фазе, как и при обострении других заболеваний, нельзя прививаться "Спутником V". Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он подчеркнул, что страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии вакцинироваться можно.
"Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска – диабетики, кардиобольные. Их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться", – сказал Гинцбург.
Он пояснил, что любое обострение заболевания является противопоказанием к вакцинации, однако через две недели после стабилизации состояния делать прививку разрешено.
Онкозаболевания специалист не отнес к противопоказаниям, однако уточнил, что у получающих химиотерапию в виде цитостатиков антитела после вакцинации не сформируются.
Ранее Гинцбург пояснил, что введение вакцины "Спутник V" не вызовет бесплодия в будущем.
Он отметил, что оба компонента вакцины сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5. Эти вирусы появились и циркулируют в человеческой популяции очень давно. При этом их циркуляция никогда не приводила к массовым нарушениям репродуктивных процессов.
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