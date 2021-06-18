Собянин рассказал о ревакцинации и других мерах борьбы с COVID-19

11:06
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин рассказал о ревакцинации и других мерах борьбы с коронавирусом в Москве. Об этом он сообщил на своем персональном сайте.
При этом он отметил, что сам прошел ревакцинацию.
Собянин добавил, что власти города будут работать над тем, чтобы оперативно принять решение по срокам и технологии ревакцинации. Он уточнил, что повторную прививку будут делать первым компонентом вакцины.
Градоначальник также рассказал о вакцинации работников-мигрантов. Он заявил, что необходимо привить 60% сотрудников в столице, однако в некоторых заведениях 60% – это и есть мигранты.
Он допустил, что мигрантов начнут прививать в начале июля, а также не исключил того, что вакцинация может начаться раньше.
Также Собянин сообщил, что власти Москвы поддержали предложение бизнес-сообщества о создании COVID-free-ресторанов. Работать без ограничений смогут те заведения, где 100% сотрудников вакцинированы, а гости либо привиты, либо переболели и имеют антитела.
Ранее Собянин заявил, что власти Москвы находятся очень близко к введению более жестких временных ограничений из-за непростой ситуации с коронавирусом. Он уточнил, что 600 коек для лечения пациентов с COVID-19 заполняются в городе за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке.
Собянин заявил, что эпидситуация в Москве стремительно ухудшается
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