Собянин рассказал о ревакцинации и других мерах борьбы с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин рассказал о ревакцинации и других мерах борьбы с коронавирусом в Москве. Об этом он сообщил на своем персональном сайте.



Сергей Собянин мэр Москвы Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме. Сейчас начать ревакцинацию жизненно необходимо.

При этом он отметил, что сам прошел ревакцинацию.

Собянин добавил, что власти города будут работать над тем, чтобы оперативно принять решение по срокам и технологии ревакцинации. Он уточнил, что повторную прививку будут делать первым компонентом вакцины.

Градоначальник также рассказал о вакцинации работников-мигрантов. Он заявил, что необходимо привить 60% сотрудников в столице, однако в некоторых заведениях 60% – это и есть мигранты.



Сергей Собянин мэр Москвы В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения и ни с чем другим. Сейчас начато изготовление "Спутника Лайт". По сути, это первый компонент классического "Спутника". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов.

Он допустил, что мигрантов начнут прививать в начале июля, а также не исключил того, что вакцинация может начаться раньше.

Также Собянин сообщил, что власти Москвы поддержали предложение бизнес-сообщества о создании COVID-free-ресторанов. Работать без ограничений смогут те заведения, где 100% сотрудников вакцинированы, а гости либо привиты, либо переболели и имеют антитела.

Ранее Собянин заявил, что власти Москвы находятся очень близко к введению более жестких временных ограничений из-за непростой ситуации с коронавирусом. Он уточнил, что 600 коек для лечения пациентов с COVID-19 заполняются в городе за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке.