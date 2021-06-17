Собянин назвал сложным решение об обязательной вакцинации ряда сотрудников в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин назвал сложным решение об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников ряда предприятий в Москве. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Решение сложное, непростое, но оно продиктовано необходимостью и такой серьезной ситуацией, которую мы наблюдаем", – отметил мэр.

По его словам, после решения об обязательной вакцинации количество записей на прививку от COVID-19 возросло в столице втрое.

"Но этого все равно недостаточно. Объемы <...> пока еще небольшие, но я думаю, что они будут нарастать каждый день", – подчеркнул градоначальник.

Также Собянин заявил, что эпидситуация в Москве стремительно ухудшается. По его словам, динамика роста новых случаев неожиданна, поскольку порядка 60 процентов горожан имеют иммунитет.

Накануне главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.

Уточнялось, что всего должны быть привиты 60 процентов сотрудников столичных предприятий.

В связи с этим столичные власти разрешили работодателям отстранять непривившихся работников без выплаты им зарплаты.

