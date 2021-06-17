Заразившиеся COVID-19 в Москве носят не "уханьский" штамм, а новую мутацию – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Сергей Собянин заявил, что борьбу с коронавирусом в Москве осложняет тот факт, что заразившиеся москвичи носят не "уханьский" штамм, а новую мутацию инфекции.

"К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с "китайским вирусом" – "уханьским", сегодня его в Москве практически нет. Пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека", – прокомментировал мэр в ходе встречи с предпринимателями сферы общественного питания.

Он добавил, что этот вызов усложняет эпидситуацию в городе.



Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается. По его словам, динамика роста новых случаев неожиданна, поскольку порядка 60 процентов горожан имеют иммунитет.

