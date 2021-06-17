Собянин заявил о близости "более жестких ограничений" в Москве

17 июня, 20:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Власти Москвы находятся очень близко к введению более жестких временных ограничений из-за непростой ситуации с COVID-19. Об этом в ходе встречи с рестораторами заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в городе за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке, передает РИА Новости.
Мэр добавил, что, если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, столичные власти будут вынуждены "все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19". Собянин отметил, что разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным.
Ранее мэр рассказал, что Москва сталкивается с новыми более агрессивными штаммами коронавируса. В текущей ситуации важно мобилизовать систему здравоохранения и увеличить число койко-мест.
Собянин заявил, что эпидситуация в Москве стремительно ухудшается
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