Собянин заявил о близости "более жестких ограничений" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Власти Москвы находятся очень близко к введению более жестких временных ограничений из-за непростой ситуации с COVID-19. Об этом в ходе встречи с рестораторами заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в городе за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке, передает РИА Новости.

Мэр добавил, что, если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, столичные власти будут вынуждены "все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19". Собянин отметил, что разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным.

Ранее мэр рассказал, что Москва сталкивается с новыми более агрессивными штаммами коронавируса. В текущей ситуации важно мобилизовать систему здравоохранения и увеличить число койко-мест.

