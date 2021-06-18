Власти Москвы поддержали предложение бизнес-сообщества о создании COVID-free-ресторанов

10:05
Фото: sobyanin.ru
Столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в Москве COVID-free-ресторанов. Об этом Сергей Собянин написал на своем личном сайте.
Мэр рассказал, что накануне встречался с московскими рестораторами, с которыми обсуждалось, как в нынешней ситуации будут работать кафе и рестораны.
С 19 июня начинается эксперимент по организации точек общепита, свободных от COVID-19. Под этим подразумевается, что работать без ограничений смогут рестораны, где 100% сотрудников вакцинированы, а гости либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами.
По словам Собянина, это предложение уже реализовано во многих европейских странах, в том числе в Венгрии и Израиле. В порядке эксперимента десяток ресторанов объявят "бесковидными" территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.
"За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт", – объяснил мэр.
Поскольку детям до 18 лет запрещена вакцинация против коронавируса, власти решили сделать для них исключение и пропускать в рестораны, но только со взрослыми.
С 18 июня зрелищные мероприятия будут ограничены максимум тысячью человек. Это означает, что театры и кино смогут работать, а массовые зрелищные мероприятия на время остановят. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже закроют.
Игровые комнаты и детские площадки в парках пока будут закрыты. Мэр пообещал открыть их, если будет улучшаться ситуация.
Собянин призвал москвичей сделать ревакцинацию, если антитела закончились.
Он отметил, что власти будут работать, чтобы оперативно принять решение по срокам и технологии. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины.
Мэр также заявил о необходимости привить 60% работников, но, по его словам, в некоторых заведениях 60% – это как раз и есть мигранты.
"Будет Москва как-то решать этот вопрос? В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения и ни с чем другим.
Сейчас начато изготовление "Спутника Лайт". По сути, это первый компонент классического "Спутника", – сказал мэр.
Он предположил, что будет получено разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. Согласно расчетам, это произойдет в начале июля.
Ранее представители бизнеса пообещали Сергею Собянину защищать посетителей ресторанов. Речь идет о том, чтобы подвигать людей к тому, чтобы они активно вакцинировались.
Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня
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