Власти Москвы поддержали предложение бизнес-сообщества о создании COVID-free-ресторанов

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Столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в Москве COVID-free-ресторанов. Об этом Сергей Собянин написал на своем личном сайте.

Мэр рассказал, что накануне встречался с московскими рестораторами, с которыми обсуждалось, как в нынешней ситуации будут работать кафе и рестораны.



Сергей Собянин мэр Москвы Главный санитарный врач принял решение об обязательной вакцинации работников общепита, но понятно, что это длительный процесс: полтора-два месяца. А нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом – обеспечивая максимальную безопасность посетителей.

О "бесковидных" ресторанах

С 19 июня начинается эксперимент по организации точек общепита, свободных от COVID-19. Под этим подразумевается, что работать без ограничений смогут рестораны, где 100% сотрудников вакцинированы, а гости либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами.

По словам Собянина, это предложение уже реализовано во многих европейских странах, в том числе в Венгрии и Израиле. В порядке эксперимента десяток ресторанов объявят "бесковидными" территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.

"За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт", – объяснил мэр.

О посещении "бесковидных" ресторанов с детьми

Поскольку детям до 18 лет запрещена вакцинация против коронавируса, власти решили сделать для них исключение и пропускать в рестораны, но только со взрослыми.

О концертах и развлекательных мероприятиях

С 18 июня зрелищные мероприятия будут ограничены максимум тысячью человек. Это означает, что театры и кино смогут работать, а массовые зрелищные мероприятия на время остановят. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже закроют.

О работе детских площадок и игровых комнат

Игровые комнаты и детские площадки в парках пока будут закрыты. Мэр пообещал открыть их, если будет улучшаться ситуация.

О повторной вакцинации

Собянин призвал москвичей сделать ревакцинацию, если антитела закончились.



Сергей Собянин мэр Москвы Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию жизненно необходимо.

Он отметил, что власти будут работать, чтобы оперативно принять решение по срокам и технологии. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины.

О вакцинации работников-мигрантов

Мэр также заявил о необходимости привить 60% работников, но, по его словам, в некоторых заведениях 60% – это как раз и есть мигранты.

"Будет Москва как-то решать этот вопрос? В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения и ни с чем другим.

Сейчас начато изготовление "Спутника Лайт". По сути, это первый компонент классического "Спутника", – сказал мэр.

Он предположил, что будет получено разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. Согласно расчетам, это произойдет в начале июля.

Ранее представители бизнеса пообещали Сергею Собянину защищать посетителей ресторанов. Речь идет о том, чтобы подвигать людей к тому, чтобы они активно вакцинировались.

