Представители общепита пообещали, что будут защищать посетителей от коронавируса – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Представители бизнеса пообещали Сергею Собянину защищать посетителей ресторанов.

"Я сегодня встречался с представителями ресторанного бизнеса, общепита. Мы договорились, что вместе будем активно подвигать людей к тому, чтобы они активно вакцинировались, защищали себя, своих посетителей, свое здоровье и свои семьи", – поделился градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается. По его словам, динамика роста новых случаев неожиданна, поскольку порядка 60 процентов горожан имеют иммунитет.

Перед этим главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.

Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий.

В связи с этим столичные власти разрешили работодателям отстранять непривившихся работников без выплаты им зарплаты.

