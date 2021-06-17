Постановление Роспотребнадзора и указ мэра Москвы о вакцинации законны – юрист

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Постановление главного санитарного врача столицы, руководителя управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой и указ мэра столицы Сергея Собянина о вакцинации законны и соответствуют всем нормативным правовым актам. Об этом Агентству "Москва" сообщил ректор МГЮА, заслуженный юрист РФ Виктор Блажеев.

По его словам, такое решение было принято главным санитарным врачом города из-за того, что в Москве сложилась тяжелая ситуация.

"Я считаю, что постановление принято в пределах полномочий. В развитие этого постановления был принят указ мэра, с моей точки зрения, он также соответствует Трудовому кодексу, в котором есть статья 76. Она допускает, что в случаях, предусмотренных законом, такие меры могут приниматься", – сказал он.

Блажеев обратил внимание, что сама вакцинация не стала обязательной, гражданин сам решает, вакцинироваться ему или нет, просто непривившиеся работники могут быть отстранены от работы работодателем без сохранения заработной платы.

Он отметил, что в первую очередь мера должна коснуться тех сотрудников сферы торговли и услуг, которые часто контактируют с потребителями.

Ранее из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

В частности, вакцинацию должны пройти сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, общественного питания.

Также привиться должны сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания. Кроме того, необходимо обеспечить вакцинацию от COVID-19 среди сотрудников театров, кинотеатров и концертных залов.

Сотрудники смогут выбрать любую зарегистрированную вакцину. В настоящее время их в России четыре – "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона", "Спутник Лайт".