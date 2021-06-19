Введение "Спутника V" не грозит бесплодием – Гинцбург

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Введение вакцины "Спутник V" не вызовет бесплодия в будущем. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.
"Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния", – подчеркнул специалист.
Он отметил, что оба компонента вакцины сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5. Эти вирусы появились и циркулируют в человеческой популяции очень давно.
"Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде легких, в различной степени, ОРЗ", – рассказал Гинцбург.
Специалист подчеркнул, что циркуляция вирусов никогда не приводила к массовым нарушениям репродуктивных процессов.
"Ни разу ни в каких медицинских протоколах этого обнаружено не было", – резюмировал Гинцбург.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса обязательная вакцинация может быть введена в некоторых регионах РФ.
В частности, с 18 июня обязательная вакцинация вводится в Туле. Она коснется горожан из групп риска.
Жители столицы выстроились в очередь на вакцинацию в павильон "Здоровая Москва"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: