Введение "Спутника V" не грозит бесплодием – Гинцбург

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Введение вакцины "Спутник V" не вызовет бесплодия в будущем. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

"Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния", – подчеркнул специалист.

Он отметил, что оба компонента вакцины сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5. Эти вирусы появились и циркулируют в человеческой популяции очень давно.

"Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде легких, в различной степени, ОРЗ", – рассказал Гинцбург.

Специалист подчеркнул, что циркуляция вирусов никогда не приводила к массовым нарушениям репродуктивных процессов.

"Ни разу ни в каких медицинских протоколах этого обнаружено не было", – резюмировал Гинцбург.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса обязательная вакцинация может быть введена в некоторых регионах РФ.

В частности, с 18 июня обязательная вакцинация вводится в Туле. Она коснется горожан из групп риска.