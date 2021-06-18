Гинцбург заявил, что "Спутник V" не нуждается в адаптации к "индийскому" штамму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не будут изменять из-за "индийского" штамма. Об этом сообщает газета "Известия".
Как рассказал изданию директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, создание новой вакцины займет довольно длительное время. В этот момент вирус может вновь мутировать, объяснил специалист.
"При той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы дело неблагодарное, – заявил Гинцбург.
Директор центра Гамалеи посоветовал ревакцинироваться при снижении титров антител. Для этого подойдет препарат "Спутник Лайт", сказал Гинцбург.
"Мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры, – заключил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России интенсивно распространяется "индийский" штамм коронавируса. В этой связи регионам было поручено усиленно мониторить изменчивость вируса и эпидобстановку в целом.
Попова заявила о росте числа заболевших "индийским" штаммом коронавируса в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: