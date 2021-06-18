Гинцбург заявил, что "Спутник V" не нуждается в адаптации к "индийскому" штамму

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Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не будут изменять из-за "индийского" штамма. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал изданию директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, создание новой вакцины займет довольно длительное время. В этот момент вирус может вновь мутировать, объяснил специалист.

"При той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы дело неблагодарное, – заявил Гинцбург.

Директор центра Гамалеи посоветовал ревакцинироваться при снижении титров антител. Для этого подойдет препарат "Спутник Лайт", сказал Гинцбург.

"Мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры, – заключил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России интенсивно распространяется "индийский" штамм коронавируса. В этой связи регионам было поручено усиленно мониторить изменчивость вируса и эпидобстановку в целом.