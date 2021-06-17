Попова заявила, что в России интенсивно распространяется "индийский" штамм коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В России растет интенсивность распространения "индийского" штамма коронавируса, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Самое интенсивное распространение сегодня – это "индийского" варианта. Он превалирует уже в 64 странах, и сегодня мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России", – отметила глава ведомства.
Она также отметила, что регионам поручено усиленно мониторить изменчивость вируса и эпидобстановку в целом.
"Мы очень внимательно следим за контактами, и это дополнительное мое поручение (было дано) подчиненным во всех субъектах РФ: усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования при необходимости", – добавила Попова.
Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными. Он также отметил, что существует риск, что число заразившихся, данные о которых опубликуют 18 июня, превысит 9 тысяч человек. Это в три раза больше, чем днем ранее.
Попова заявила о росте числа заболевших "индийским" штаммом коронавируса в России
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