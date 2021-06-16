В столице койки для пациентов с COVID-19 могут закончиться через 2–3 недели – Ракова

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице продолжают ухудшаться показатели по коронавирусу.

"Увы, в течение предыдущей недели мы наблюдали экспоненциальный рост новых случаев заболевания. За неделю число инфицированных увеличилось на 80 процентов. А за две недели оно выросло ровно в два раза. Еще 2 недели назад было госпитализировано около тысячи человек за сутки. Сейчас – уже почти 1 800. Рост составил более 70 процентов", – сказала Ракова.

Она подчеркнула, что объем госпитализаций в неделю почти достиг значений мая и декабря 2020 года. По ее словам, при таком развитии ситуации койки, предназначенные для лечения больных коронавирусом, могут закончиться через 2–3 недели.