В столице койки для пациентов с COVID-19 могут закончиться через 2–3 недели – Ракова

17:45
Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице продолжают ухудшаться показатели по коронавирусу.
"Увы, в течение предыдущей недели мы наблюдали экспоненциальный рост новых случаев заболевания. За неделю число инфицированных увеличилось на 80 процентов. А за две недели оно выросло ровно в два раза. Еще 2 недели назад было госпитализировано около тысячи человек за сутки. Сейчас – уже почти 1 800. Рост составил более 70 процентов", – сказала Ракова.
Она подчеркнула, что объем госпитализаций в неделю почти достиг значений мая и декабря 2020 года. По ее словам, при таком развитии ситуации койки, предназначенные для лечения больных коронавирусом, могут закончиться через 2–3 недели.
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