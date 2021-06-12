Еще 2 725 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве от коронавируса вылечились еще 2 725 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 090 700. Подтвержден 6 701 новый случай заражения, госпитализировали 1 657 человек", – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в Москве скончались 67 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус.
В России за последние сутки выявили 13 510 новых случаев коронавируса. В Москве подтвержден 6 701 новый случай COVID-19, в Московской области – 889. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 193 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Сергей Собянин накануне отметил достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом и добавил, что весенний пик пандемии сдвинулся на июнь-июль. При этом вводить новые антикоронавирусные ограничения не планируется.
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