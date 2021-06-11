Минздрав РФ опубликовал проект о внесении вакцинации от COVID-19 в нацкалендарь прививок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство здравоохранения РФ опубликовало проект приказа, который предполагает включение вакцинации от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как уточняется в пояснительной записке, проект приказа разработан в целях широкого охвата населения вакцинацией против COVID-19.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что риск заболеть коронавирусной инфекцией после вакцинации составляет менее 1%. Он пояснил, что полностью защитить от вируса не может ни один препарат, однако процент заболевших среди прошедших вакцинацию людей составляет менее 0,8%.

