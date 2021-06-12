В России выявили 13 510 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 13 510 новых случаев коронавируса, как сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Из зафиксированных случаев 16,1% не имели клинических проявлений болезни.

В Москве подтвержден 6 701 новый случай COVID-19, в Московской области – 889, в Санкт-Петербурге – 867, в Нижегородской области – 179, в Воронежской области – 159.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 193 964 случая коронавируса в 85 регионах.

В стране за последние сутки зафиксировали 399 летальных случаев. За весь период в стране подтвердили 126 073 летальных исхода из-за последствий коронавирусной инфекции.

Также за последние 24 часа в России полностью выздоровели 9 986 пациентов с подтвержденным коронавирусом. По всей стране COVID-19 переболели 4 792 169 человек.

Сергей Собянин накануне отметил достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом и добавил, что весенний пик пандемии сдвинулся на июнь-июль. При этом вводить новые антикоронавирусные ограничения не планируется.