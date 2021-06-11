Собянин заявил, что весенний пик пандемии сдвинулся на июнь-июль

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Сергей Собянин отметил достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом и добавил, что весенний пик пандемии сдвинулся на июнь-июль.
"Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль. Этот пик достаточно высок", – сказал градоначальник в эфире телеканала Россия 1.
До этого мэр заявил, что в Москве отмечается рост количества тяжелых случаев коронавируса, значительное число пациентов находится на искусственной вентиляции легких.
По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, рост заболеваемости коронавирусом в столице объясняется несоблюдением гражданами действующих профилактических мер. При этом она подчеркнула, что даже в сложившейся ситуации власти не намерены вводить дополнительные ограничения.
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