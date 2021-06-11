Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Столичные власти не планируют ужесточать антиковидные меры, однако усилят контроль за соблюдением действующих. Об этом Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усиливаем эти требования, но те, которые установлены, надо выполнять", – сказал мэр.

Собянин пояснил, что тяжесть протекания COVID-19 у москвичей ухудшается. По его словам, достаточно много горожан лежат в реанимации и на ИВЛ.

Ранее сообщалось, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток. Контролируют ситуацию везде, в особенности в общественном транспорте.

