В Москве открылись еще 3 амбулаторных КТ-центра для диагностики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве на базе еще 3 поликлиник открылись КТ-центры для диагностики COVID-19. Теперь пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее принимают 30 таких центров, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В связи с ухудшением эпидситуации мы увеличиваем наши мощности по диагностике коронавирусной инфекции. Еще 3 КТ-центра развернуты на базе городской поликлиники № 212, городской поликлиники № 5, филиала 1, городской поликлиники № 22", – заявила она.
При этом здания поликлиник, на базе которых развернуты КТ-центры, временно недоступны для планового посещения пациентов. Медпомощь врачи оказывают в других филиалах.
Помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрию, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения. Также в столице активно используют технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса.
Ранее Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в Москве в целях приостановки роста заболеваемости и сохранения жизни горожан. Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.
Мэр отметил, что за последнюю неделю ситуация с распространением COVID-19 в столице усложнилась, в связи с чем городу необходимо вновь перепрофилировать койки в городских стационарах. Градоначальник также указал на важность вакцинации с целью преодолеть пандемию.
Собянин продлил выходные, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19
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