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В мире

09:38

В Ухане опровергли утверждение о лабораторном происхождении коронавируса

за рубежом

Фото: AP/Chinatopix

Ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке коронавируса нового типа из лаборатории. Об этом сообщает портал News.ru.

Она подчеркнула, что все подобные заявления являются необоснованными, а данные о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели еще до начала пандемии, не соответствуют действительности.

"Как я могу представить доказательства того, чего нет? Я не знаю, как мир дошел до того, что постоянно поливает грязью ни в чем не повинных ученых", — отметила Чжэнли.

Ранее в ходе саммита лидеров G7 глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что не исключает версию лабораторной утечки SARS-CoV-2.

По его словам, со стороны Китая на начальных этапах расследования не было достаточной "прозрачности и сотрудничества", возникали трудности с обменом данными.

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