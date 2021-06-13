Глава ВОЗ допустил версию об утечке коронавируса из лаборатории – СМИ

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус не исключает версию лабораторной утечки SARS-CoV-2. Об этом он заявил на саммите лидеров G7, подчеркнув, что коронавирусом во всем мире заразились порядка 174 млн человек.

"Думаю, эти люди должны узнать, откуда возник вирус, они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии", – приводит слова гендиректора ВОЗ издание Daily Mail.

По словам Гебрейесуса, со стороны Китая на начальных этапах расследования не было достаточной "прозрачности и сотрудничества", возникали трудности с обменом данными.

"Каждая гипотеза должна быть рассмотрена. <...> Надеемся, что на следующем этапе кооперация будет лучше", – добавил он.

Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен рассказали о доказательствах искусственного происхождения коронавируса. По мнению исследователей, китайские ученые разработали SARS-CoV-2 в одной из лабораторий в Ухане, после чего попытались скрыть его искусственное происхождение.

Комментируя эту новость глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что убедительных данных об искусственном происхождении коронавируса пока нет. В свою очередь бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что ни одна из версий происхождения коронавируса не может быть доказана до тех пор, пока не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию.