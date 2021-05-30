Онищенко оценил версию лабораторного происхождения коронавируса

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Ни одна из версий происхождения коронавируса не может быть доказана до тех пор, пока не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию, считает бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Так академик РАН прокомментировал информацию о том, что в Британии нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19.

"У нее нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. И виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию", – приводит слова Онищенко РИА Новости.

Он также подчеркнул, что сейчас наиболее важной задачей является не поиск источников происхождения коронавируса, а борьба с ним.

Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что обнаружили доказательства искусственного происхождения коронавируса. По мнению исследователей, китайские ученые разработали вирус в одной из лабораторий в Ухане, после чего попытались скрыть это.