Онищенко оценил версию лабораторного происхождения коронавируса

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Ни одна из версий происхождения коронавируса не может быть доказана до тех пор, пока не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию, считает бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Так академик РАН прокомментировал информацию о том, что в Британии нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19.
"У нее нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. И виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию", – приводит слова Онищенко РИА Новости.
Он также подчеркнул, что сейчас наиболее важной задачей является не поиск источников происхождения коронавируса, а борьба с ним.
Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что обнаружили доказательства искусственного происхождения коронавируса. По мнению исследователей, китайские ученые разработали вирус в одной из лабораторий в Ухане, после чего попытались скрыть это.
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