ВОЗ допустила, что рынок в Ухане не был источником распространения COVID-19

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Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не определила роль рынка морепродуктов "Хуанань" в Ухане в распространении коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалисты пришли к выводу, что с данной торговой точкой действительно было связано множество случаев заражения COVID-19. Однако та же тенденция отмечалась на других рынках, а в некоторых случаях заражения вовсе не отмечались среди продавцов и посетителей торговых рядов.
"Передача в более широком сообществе в декабре может составлять случаи, не связанные с рынком "Хуанань", что вместе с наличием ранних случаев, не связанных с этим рынком, может указывать на то, что рынок "Хуанань" не был первоначальным источником вспышки", – указано в докладе.
Комиссия ВОЗ считает наиболее вероятной причиной распространения коронавируса передачу инфекции человеку от животного. Вместе с тем версия об утечке биологического оружия охарактеризована как маловероятная.
Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае. Вместе с местными специалистами они оценивали вероятные пути происхождения COVID-19.
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