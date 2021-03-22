Эксперт оценил вероятность передачи COVID-19 от диких животных к человеку

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Вероятность передачи коронавируса от дикого животного к человеку в момент приобретения или в процессе содержания минимальна. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов.

"Вероятность того, что коронавирус может в России быть передан во время торговли дикими животными, я бы оценил как ничтожную. Для этого надо, чтобы человек проконтактировал с диким животным довольно близко, купил именно его и потом содержал дома", – сказал Гомыранов.

Он добавил, что считает наиболее вероятным сценарий, при котором заражение происходит после контакта с зараженным человеком.

"Конечно, все это не отменяет возможность заражения человека другими зоонозными болезнями от диких животных при близком контакте и дома", – отметил эксперт.

Гомыранов также рассказал, каких диких животных продают на российском черном рынке. В их числе греческие черепахи, сапсаны, кречеты и ирбисы. Из-за незаконной торговли численность отдельных видов в природе снижается.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о выводах экспертов ВОЗ, расследовавших источник появления COVID-19 в китайском Ухане. По их мнению, причиной распространения коронавируса могла быть торговля дикими животными в Китае.