Эксперты ВОЗ раскрыли возможную причину распространения COVID-19

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследовавшие источник появления COVID-19 в китайском Ухане, считают, что причина распространения коронавируса может крыться в торговле дикими животными в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

Международная группа экспертов находилась в Китае около месяца. Она вела совместные с китайскими специалистами исследования. В результате в ВОЗ разработали четыре основных гипотезы возможного происхождения вируса.

Прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане маловероятно, считают специалисты, поскольку существовал промежуточный переносчик вируса. Исключают исследователи и искусственное происхождение вируса. Они не разделяют теорию, в соответствии с которой причиной появления COVID-19 стала лабораторная утечка вируса. Еще одна гипотеза предполагает передачу вируса через зараженную пищу.

Версию о торговле дикими животными на рынке морепродуктов в ВОЗ считают наиболее вероятной. Как заявил микробиолог из Сиднея Доминик Дуайер, входивший в состав группы экспертов ВОЗ, возможно, вирус могли занести через зараженное животное, которое продали на указанном рынке или где-то поблизости.

Ранее ученые рассказали о том, что заражение коронавирусной инфекцией может отразиться на слухе пациентов. Директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА Николай Дайхес заявил, что повреждение слухового нерва чаще всего отмечается после тяжелого течения болезни.

