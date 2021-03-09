Врач пообещал стабилизацию ситуации с коронавирусом в РФ к лету

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

По его мнению, обстановка с COVID-19 придет в норму к лету, передает РИА Новости.

До этого Тимаков заявил, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может произойти весной.

Профессор МГУ Алексей Аграновский также выразил мнение, что летом число новых случаев заболевания, скорее всего, снизится.

Всплеск же может произойти осенью, так как респираторные заболевания "поднимаются" к холодному сезону.

За последние сутки в России подтвердили 10 253 новых случая коронавируса в 83 регионах и 379 смертей.