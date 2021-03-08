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Общество

10:40

В России выявили 10 253 новых случая коронавируса

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России подтвердили 10 253 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Без клинических проявлений было выявлено активно 1 269 (12,4%) эпизодов заболевания.

В Москве зафиксировали 1 421 новый случай коронавируса, в Санкт-Петербурге – 956, в Московской области – 746, в Нижегородской области – 382, в Ростовской области – 268.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 333 029 случаев (+0,24%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком и Чукотском автономных округах.

За последние сутки в России подтверждено 379 смертей из-за последствий заражения коронавирусной инфекцией. За весь период по стране умерли 89 473 человека.

Также за прошедшие сутки вылечились от коронавируса 10 322 человека. С начала пандемии COVID-19 в РФ перенесли 3 922 246 пациентов.

В понедельник, 8 марта обязательный домашний режим для пожилых перестал действовать в Москве. Кроме того, транспортные карты москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями были разблокированы.

О послаблениях ранее объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он пояснял, что ситуация с коронавирусом в столице улучшилась. В частности, количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в пять раз снизилось относительно пиковых значений. Кроме того, уровень распространения коронавируса по другим показателям упал в 2–3 раза.

В столице разблокируют соцкарты и переведут домашний режима в рекомендательный

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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