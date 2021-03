Эксперт рассказала, какое украшение могло бы стать символом победы над пандемией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Символом эпохи коронавируса и победы над пандемией могло бы стать украшение с логотипом производителя самой успешной вакцины, сделанное из экоматериалов, заявила глава швейцарской компании Gem Project, геммолог Ольга Бровчук. Об этом сообщает РИА Новости.

"Возможно, символом эпохи пандемии станет логотип компании производителя вакцины, с помощью, которой человечеству все-таки удастся справиться с вирусом. Если обратиться к истории, то после окончания второй мировой войны компания Cartier создала украшение в виде птицы, свободно сидящей на ветке, надпись на украшении была "1946 will be better" ("1946-й будет лучше" – прим.). Думаю, подобное украшение, только с указанием 2021 года, будет актуально", – сказала она.

Бровчук отметила, что при создании подобного украшения можно было бы символически реализовать еще один тренд – использование материалов, добытых и произведенных с учетом экологических норм. По словам эксперта, в настоящее время многие производители ювелирных украшений следуют данной тенденции и активно поддерживают регионы, выступающие ювелирными донорами для всего мира.

"Но настоящее будущее ждет синтетические и искусственно выращенные камни. Уже сегодня многие ювелиры используют их в своих украшениях. С таким материалом также можно быть смелее в дизайне, от этого внешний вид украшений только выигрывает. Кроме того, порча или потеря такого камня не критична, не несет за собой серьезных финансовых потерь", – отметила Бровчук.

По данным соцопросов, порядка 38% российских женщин хотели бы получить в подарок на 8 марта ювелирные украшения. Еще 30% желают, чтобы им подарили косметику или парфюмерию.