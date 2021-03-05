Маркетолог рассказала о небанальных подарках на 8 Марта

Не все девушки на праздник 8 Марта хотят получить в подарок цветы. По данным опросов, букет стал лидером в списке самых желанных и одновременно бесполезных подарков для российских женщин. Рассказываем, какой небанальный подарок можно подарить любимым женщинам: мамам, сестрам, подругам и женам.





Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Альтернатива букету

По данным соцопросов, самыми популярными подарками, которые мужчины покупают к 8 Марта, являются цветы, ювелирные украшения и сувениры. Помимо этого, своим дамам в качестве сюрприза они выбирают косметику, книги, игрушки, лотерейные билеты, спорттовары, одежду и смартфоны.

Порядка 38% российских женщин хотели бы получить ювелирные украшения, еще 30% желают, чтобы им подарили косметику или парфюмерию. Около 27% предпочитают делать покупки в магазинах сами, поэтому хотят, чтобы им подарили сертификат. Некоторые женщины не отказались бы получить поездку за город (17%), туристическую путевку (15%) либо книгу (10%). Самыми нежеланными подарками были признаны посуда, спиртные напитки и деньги.



В сегменте электроники наибольший прирост спроса пришелся на умные колонки, ноутбуки и смартфоны, также выросли продажи фотоаппаратов моментальной печати и классических фотокамер. Среди дорогостоящих ювелирных подарков лидируют серьги, кольца и подвески.

Маркетолог, главный эксперт-практик по эффективным бизнес стратегиям Екатерина Дворникова рассказала Москве 24, что в течение прошлого года у многих людей сформировался интерес к полезным подаркам. В том числе многие женщины хотели бы развить свои способности или обучиться чему-то новому.

"Сейчас одной из модных тенденций является саморазвитие и гармонизация личности. Можно, например, подарить сертификат на какое-то обучение: бизнес, хобби, личностное развитие. Если девушка хочет научиться рисовать, можно приобрести пробное занятие в художественную мастерскую. Может быть, девушка хотела пойти на какой-то семинар по бизнесу, какой-то воркшоп. Они проходят как онлайн, так и офлайн", – отметила эксперт.





Екатерина Дворникова маркетолог Если вы не хотите банально дарить духи, косметику или цветы, то тут надо отталкиваться от того, чем человек увлекается. А сертификаты на покупку в магазинах могут подойти только шопоголикам.

Также маркетолог посоветовала дарить девушкам интеллектуальные подарки, например сводить свою вторую половинку на игру в квиз. Причем девушка будет рада, если мужчина проведет вместе с ней это время, подчеркнула она.

По ее словам, нужно помнить, какие подарки вряд ли понравятся женщинам на 8 Марта. В бан-лист обычно попадают средства по уходу, такие как дезодоранты и гели для душа, домашняя утварь – кастрюли и сковородки, а также одежда и обувь, потому что можно не угадать с размером или цветом. Девушка может подумать, что вы намекаете, будто она плохо одевается или не умеет ухаживать за собой, отметила Дворникова.

Нежные подарки

Член Гильдии маркетологов Оксана Аверина предположила, что из-за финансовых проблем на фоне коронавируса средние траты мужчин будут значительно ниже, чем в 2020 году. При этом, многие из них начали больше ценить и понимать своих вторых половинок, считает эксперт.





Оксана Аверина член Гильдии маркетологов Сейчас мужчины будут учитывать, что женщина – это семья, помощь, поддержка и друг. Все это хорошо поняли в условиях удаленной работы. Мне кажется, что будут какие-то теплые, нежные подарки.

По ее мнению, многие мужчины в Международный женский день будут готовы принести завтрак в постель, приготовить праздничный обед или ужин, убраться в квартире, позаниматься с детьми, пока женщины отдыхают от бытовых забот. Также девушки будут рады загородной поездке в какое-нибудь романтичное место, заключила Аверина.