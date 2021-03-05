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Маркетолог рассказала о небанальных подарках на 8 Марта

Какой оригинальный подарок выбрать на 8 Марта
общество праздники

Не все девушки на праздник 8 Марта хотят получить в подарок цветы. По данным опросов, букет стал лидером в списке самых желанных и одновременно бесполезных подарков для российских женщин. Рассказываем, какой небанальный подарок можно подарить любимым женщинам: мамам, сестрам, подругам и женам.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Альтернатива букету

По данным соцопросов, самыми популярными подарками, которые мужчины покупают к 8 Марта, являются цветы, ювелирные украшения и сувениры. Помимо этого, своим дамам в качестве сюрприза они выбирают косметику, книги, игрушки, лотерейные билеты, спорттовары, одежду и смартфоны.

Порядка 38% российских женщин хотели бы получить ювелирные украшения, еще 30% желают, чтобы им подарили косметику или парфюмерию. Около 27% предпочитают делать покупки в магазинах сами, поэтому хотят, чтобы им подарили сертификат. Некоторые женщины не отказались бы получить поездку за город (17%), туристическую путевку (15%) либо книгу (10%). Самыми нежеланными подарками были признаны посуда, спиртные напитки и деньги.

В сегменте электроники наибольший прирост спроса пришелся на умные колонки, ноутбуки и смартфоны, также выросли продажи фотоаппаратов моментальной печати и классических фотокамер. Среди дорогостоящих ювелирных подарков лидируют серьги, кольца и подвески.

Маркетолог, главный эксперт-практик по эффективным бизнес стратегиям Екатерина Дворникова рассказала Москве 24, что в течение прошлого года у многих людей сформировался интерес к полезным подаркам. В том числе многие женщины хотели бы развить свои способности или обучиться чему-то новому.

"Сейчас одной из модных тенденций является саморазвитие и гармонизация личности. Можно, например, подарить сертификат на какое-то обучение: бизнес, хобби, личностное развитие. Если девушка хочет научиться рисовать, можно приобрести пробное занятие в художественную мастерскую. Может быть, девушка хотела пойти на какой-то семинар по бизнесу, какой-то воркшоп. Они проходят как онлайн, так и офлайн", – отметила эксперт.

Если вы не хотите банально дарить духи, косметику или цветы, то тут надо отталкиваться от того, чем человек увлекается. А сертификаты на покупку в магазинах могут подойти только шопоголикам.
Екатерина Дворникова
маркетолог

Также маркетолог посоветовала дарить девушкам интеллектуальные подарки, например сводить свою вторую половинку на игру в квиз. Причем девушка будет рада, если мужчина проведет вместе с ней это время, подчеркнула она.

По ее словам, нужно помнить, какие подарки вряд ли понравятся женщинам на 8 Марта. В бан-лист обычно попадают средства по уходу, такие как дезодоранты и гели для душа, домашняя утварь – кастрюли и сковородки, а также одежда и обувь, потому что можно не угадать с размером или цветом. Девушка может подумать, что вы намекаете, будто она плохо одевается или не умеет ухаживать за собой, отметила Дворникова.

Фото: depositphotos/billiondigital

Нежные подарки

Член Гильдии маркетологов Оксана Аверина предположила, что из-за финансовых проблем на фоне коронавируса средние траты мужчин будут значительно ниже, чем в 2020 году. При этом, многие из них начали больше ценить и понимать своих вторых половинок, считает эксперт.

Сейчас мужчины будут учитывать, что женщина – это семья, помощь, поддержка и друг. Все это хорошо поняли в условиях удаленной работы. Мне кажется, что будут какие-то теплые, нежные подарки.
Оксана Аверина
член Гильдии маркетологов

По ее мнению, многие мужчины в Международный женский день будут готовы принести завтрак в постель, приготовить праздничный обед или ужин, убраться в квартире, позаниматься с детьми, пока женщины отдыхают от бытовых забот. Также девушки будут рады загородной поездке в какое-нибудь романтичное место, заключила Аверина.

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Федотов Анатолий

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