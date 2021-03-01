Россиянки рассказали, какие подарки хотят получить на 8 Марта

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В Международный женский день россиянки получат от мужчин желанные подарки. Об этом говорит исследование, проведенное сервисом "Авито", передает "Мир 24".

Согласно опросу, 38% женщин хотели бы получить на 8 Марта ювелирные украшения, еще 30% предпочитают косметику или парфюмерию. Порядка 27% опрошенных хотели бы делать покупки в любимых магазинах сами, поэтому желают получить подарочный сертификат.

Некоторые женщины желают получить в подарок поездку за город (17%), путевку (15%) или книгу (10%).

Назвали представительницы слабого пола и самые нежеланные подарки – это посуда (7%), спиртные напитки (2%) и деньги (1%).

Уточняется, что большинство опрошенных мужчин намерены потратить на подарок женщинам до пяти тысяч рублей. При этом 15% готовы заплатить до тысячи рублей, 35% – от 1 до 3 тысяч. 15% собираются потратить от 5 до 10 тысяч рублей, а 6% готовы выложить свыше 10 тысяч.

Ранее сообщалось, что короткая рабочая неделя ожидает россиян в связи с 8 Марта. Международный женский день сократит рабочую неделю до 4 дней.