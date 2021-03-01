Россиян весной ждут три четырехдневные рабочие недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Короткая рабочая неделя ожидает россиян в связи с 8 Марта, сообщили в Роструде.

Международный женский день сократит рабочую неделю до 4 дней. Уточняется, что россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта включительно.

Еще две короткие рабочие недели будут в мае. Работать жители России будут с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Затем короткая неделя ожидает россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня.

Всего в этом году будет семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершится 30 декабря.