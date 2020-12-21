Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В 2021 году наиболее востребованными на рынке труда станут медработники, фармацевты, специалисты IT области и профессии и представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, логисты).
Такие выводы содержатся в исследовании сервиса Работа.ру и СберИндекса, которые оценили более 18 миллионов резюме и 200 тысяч вакансий соискателей в декабре 2020 года.
Согласно прогнозу, также в 2021 году сохранится тренд дистанционной работы. Так, в текущем году вакансий с пометкой "удаленная работа" стало на 44 процента больше, чем в 2019 году.
Также продолжит расти спрос на фриланс. Все больше кандидатов ищут работу со свободным графиком, чтобы иметь возможность брать сторонние заказы, передает ТАСС.
"Нестабильная ситуация во многих отраслях побудит россиян брать подработки в других компаниях и, возможно, даже в других сферах", – отметили эксперты. В 2020 году таких соискателей стало на 23 процента больше, чем в прошлом.
Минстрой ранее предложил упростить условия въезда в Россию мигрантов-строителей. По данным ведомства, строительная отрасль РФ испытывает дефицит рабочей силы в более чем 190 тысяч человек.
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