Эксперты рассказали, кого могут сократить в 2021 году

В уходящем году на фоне ситуации с коронавирусом российский рынок труда попал в зону турбулентности. В том числе некоторые россияне столкнулись не только с переводом на дистанционку, но и с сокращениями. Разбираемся, какие специалисты могут оказаться в зоне риска в 2021 году, а кому не стоит беспокоиться за свои рабочие места.
Медленно, но верно
В среду, 9 декабря, Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с членами правительства. Президент РФ заявил, что одним из ключевых вызовов сегодня не только для России, но и практически для всего мира является высокая безработица.
Он напомнил, что, реагируя на ситуацию с COVID-19, российские власти приняли целый набор мер по поддержке бизнеса. Основным критерием в этом вопросе была готовность предприятий нести ответственность за сохранение занятости. "Такой подход во многом позволил минимизировать негативное влияние эпидемии, вынужденных ограничительных мер на рынок труда", – подчеркнул он.
По словам российского лидера, после пиковых значений августа безработица в стране начала снижаться. Тем не менее этот процесс идет пока медленно, указал он.
"Эти темпы недостаточны, для того чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации. Кроме того, из-за осложнения эпидемиологической обстановки в ноябре вновь наметились риски ухудшения динамики рынка труда", – заявил Путин.
Вместе с тем заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в городе до начала пандемии уровень регистрируемой безработицы был близок к нулю. Однако коронавирус внес свои поправки. По словам Раковой, проблемы с трудоустройством усугубились во многих регионах и Москва не стала исключением.
"Однако ситуация постепенно выравнивается. Если еще на начало октября регистрируемая безработица составляла 3,04%, то сейчас – уже 1,7%", – подчеркнула она.
Ракова добавила, что в настоящий момент количество вакансий в городе превышает 260 тысяч – это в два раза выше, чем до начала пандемии. Она пояснила, что рынок труда продолжает испытывать негативные последствия, однако в Москве ведется серьезная работа по трудоустройству москвичей. В частности, с начала года рабочие места получили около 160 тысяч человек. Также столичные власти в период первой волны коронавируса выделили более 15 миллиардов рублей на поддержку безработных.
"Бывает, что людям трудно искать работу самостоятельно, даже когда есть вакансии. Я советую обращаться за помощью к карьерным консультантам в службу занятости. Важно, чтобы человек ощущал поддержку при поиске работы. В современном мире с быстрым ростом цифровых технологий надо овладеть практикой поиска работы, надо понимать, где и как искать работу, надо сделать свое резюме привлекательным для работодателя", – заключила Ракова.
Кто в зоне риска?
Заведующая кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Татьяна Разумова в разговоре с Москвой 24 подчеркнула, что проблема с трудоустройством обострилась не только в России, но и в других странах. По мнению эксперта, к вопросу возможного сокращения штата бизнес будет подходить с точки зрения своего благополучия и состояния сферы деятельности в посткризисный период.
"Если компания испытывает временные трудности и рассчитывает в обозримом будущем восстановить деятельность, то она будет стремиться сохранить ключевых сотрудников. Если компания видит, что спрос есть, но мы не справляемся с затратами, возможно, дорогих сотрудников заменят на дешевых. Плюс сокращения и слияния отделов, сокращение управленческого персонала", – объясняет Разумова.
В свою очередь, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков в беседе с Москвой 24 отметил, что в оценках ожиданий от ситуации с работой в 2021 году нужно проявлять осторожность. По его словам, положение дел на рынке труда можно охарактеризовать как восстановление.
"В какой-то мере это позитивное движение. Но все-таки это не развитие отраслей, а восстановление утерянных позиций, и о прогрессе речь пока не идет. Поэтому у меня смешанные предположения на 2021 год", – подчеркнул Щербаков.
Уже трудоустроенным в 2021 году не стоит беспокоиться за свои рабочие места, считает Щербаков. В процессе восстановления экономики условия для деятельности компаний будут улучшаться, предпосылки к оптимизации штатов отпадут.
"Но если попытаться уловить тенденцию, за счет кого могут произойти сокращения, если руководство компании примет такое решение, то, на мой взгляд, в первую очередь это коснется младшего обслуживающего персонала, который занимается уборкой помещений. Плюс сфер, связанных с бухгалтерским обслуживанием, так как эти услуги можно заменить с помощью информационных технологий", – поделился профессор.
С Щербаковым соглашается и руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.
Кроме того, спрос в 2021 году может упасть на кассиров и охранников. Ситуация с первой профессией связана с тем, что во многих супермаркетах все чаще появляются автоматы самообслуживания. Охранников же успешно заменяют новейшие системы безопасности, сказал эксперт в беседе с Москвой 24.
По его словам, в новом году на рынке труда условия будут диктовать две основные тенденции. Это возвращение в Россию трудящихся из ближнего зарубежья, которые уехали на родину в период пандемии, и возможный рост банкротств компаний.
Безусловно, в плане трудоустройства в 2021 году не стоит переживать медицинским работникам, отметила в разговоре с Москвой 24 HR-эксперт Зулия Лоикова. Спрос на врачей остается высоким, при этом ни о каких сокращениях речь точно не идет.
"В тренде остаются курьеры и водители такси. Во втором случае люди понимают, что они отработают смену и точно получат за это деньги. С дистанционным обучением повысился спрос на репетиторов, у таких специалистов появилась хорошая подработка. Безусловно, с окончанием пандемии произойдет корректировка спроса на тех позициях, которые сейчас в тренде", – сказала Лоикова.
В целом в крупных городах России ситуация с трудоустройством позитивная, продолжает эксперт. Однако в других населенных пунктах картина совершенно иная.
"Но даже в этом случае компании конкурируют между собой за хороших специалистов. К примеру, человек, который работает на московские компании в call-центре во Владимире, прекрасно себя чувствует. Для столичного бизнеса это оптимизация штата, а для сотрудников это отличная возможность получать зарплату выше, чем в целом в своем регионе", – отметила HR-эксперт.
Чтобы оставаться востребованным в любой кризис, Лоикова советует постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки и приобретать новые компетенции. С развитием дистанционных технологий сделать это стало гораздо легче.