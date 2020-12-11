Эксперты рассказали, кого могут сократить в 2021 году

В уходящем году на фоне ситуации с коронавирусом российский рынок труда попал в зону турбулентности. В том числе некоторые россияне столкнулись не только с переводом на дистанционку, но и с сокращениями. Разбираемся, какие специалисты могут оказаться в зоне риска в 2021 году, а кому не стоит беспокоиться за свои рабочие места.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Медленно, но верно

В среду, 9 декабря, Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с членами правительства. Президент РФ заявил, что одним из ключевых вызовов сегодня не только для России, но и практически для всего мира является высокая безработица.

Он напомнил, что, реагируя на ситуацию с COVID-19, российские власти приняли целый набор мер по поддержке бизнеса. Основным критерием в этом вопросе была готовность предприятий нести ответственность за сохранение занятости. "Такой подход во многом позволил минимизировать негативное влияние эпидемии, вынужденных ограничительных мер на рынок труда", – подчеркнул он.





Владимир Путин президент РФ Доходы – понятно, они, к сожалению, снизились в этом году. Рынок труда испытывает определенную нагрузку, у нас подросла безработица: было 4,7–4,8%, стало 6,8, сейчас поменьше уже – 6,3, это лучше, чем, скажем, в США, а в еврозоне еще выше.

По словам российского лидера, после пиковых значений августа безработица в стране начала снижаться. Тем не менее этот процесс идет пока медленно, указал он.

"Эти темпы недостаточны, для того чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации. Кроме того, из-за осложнения эпидемиологической обстановки в ноябре вновь наметились риски ухудшения динамики рынка труда", – заявил Путин.





Владимир Путин президент РФ Перед правительством поставлена задача – к концу следующего года восстановить уровень занятости до значений 2019 года. Я уверен, что это абсолютно реалистичные задачи.

Вместе с тем заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в городе до начала пандемии уровень регистрируемой безработицы был близок к нулю. Однако коронавирус внес свои поправки. По словам Раковой, проблемы с трудоустройством усугубились во многих регионах и Москва не стала исключением.

"Однако ситуация постепенно выравнивается. Если еще на начало октября регистрируемая безработица составляла 3,04%, то сейчас – уже 1,7%", – подчеркнула она.

Ракова добавила, что в настоящий момент количество вакансий в городе превышает 260 тысяч – это в два раза выше, чем до начала пандемии. Она пояснила, что рынок труда продолжает испытывать негативные последствия, однако в Москве ведется серьезная работа по трудоустройству москвичей. В частности, с начала года рабочие места получили около 160 тысяч человек. Также столичные власти в период первой волны коронавируса выделили более 15 миллиардов рублей на поддержку безработных.

"Бывает, что людям трудно искать работу самостоятельно, даже когда есть вакансии. Я советую обращаться за помощью к карьерным консультантам в службу занятости. Важно, чтобы человек ощущал поддержку при поиске работы. В современном мире с быстрым ростом цифровых технологий надо овладеть практикой поиска работы, надо понимать, где и как искать работу, надо сделать свое резюме привлекательным для работодателя", – заключила Ракова.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Кто в зоне риска?

Заведующая кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Татьяна Разумова в разговоре с Москвой 24 подчеркнула, что проблема с трудоустройством обострилась не только в России, но и в других странах. По мнению эксперта, к вопросу возможного сокращения штата бизнес будет подходить с точки зрения своего благополучия и состояния сферы деятельности в посткризисный период.

"Если компания испытывает временные трудности и рассчитывает в обозримом будущем восстановить деятельность, то она будет стремиться сохранить ключевых сотрудников. Если компания видит, что спрос есть, но мы не справляемся с затратами, возможно, дорогих сотрудников заменят на дешевых. Плюс сокращения и слияния отделов, сокращение управленческого персонала", – объясняет Разумова.

В свою очередь, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков в беседе с Москвой 24 отметил, что в оценках ожиданий от ситуации с работой в 2021 году нужно проявлять осторожность. По его словам, положение дел на рынке труда можно охарактеризовать как восстановление.

"В какой-то мере это позитивное движение. Но все-таки это не развитие отраслей, а восстановление утерянных позиций, и о прогрессе речь пока не идет. Поэтому у меня смешанные предположения на 2021 год", – подчеркнул Щербаков.





Александр Щербаков профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Найти работу в будущем году будет не легче, чем раньше. Многим предприятиям, особенно малым и бизнесу в сфере услуг, нужно находить средства на восстановление, а этот процесс пройдет, на мой взгляд, не очень оперативно. Рабочие места будут заполняться, но не больше, чем в прошлые периоды, и хорошо, если на том же уровне.

Уже трудоустроенным в 2021 году не стоит беспокоиться за свои рабочие места, считает Щербаков. В процессе восстановления экономики условия для деятельности компаний будут улучшаться, предпосылки к оптимизации штатов отпадут.

"Но если попытаться уловить тенденцию, за счет кого могут произойти сокращения, если руководство компании примет такое решение, то, на мой взгляд, в первую очередь это коснется младшего обслуживающего персонала, который занимается уборкой помещений. Плюс сфер, связанных с бухгалтерским обслуживанием, так как эти услуги можно заменить с помощью информационных технологий", – поделился профессор.

С Щербаковым соглашается и руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.





Константин Ордов руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ В будущем году на рынок труда будет влиять цифровизация процессов. Она способна обеспечить рост эффективности за счет сокращения штата и практически всех операций в офисе. И вот, к примеру, убираться в офисах надо, но потребность в самих помещениях у компаний может отпасть. А значит, потребность в обслуживающем персонале сократится.

Кроме того, спрос в 2021 году может упасть на кассиров и охранников. Ситуация с первой профессией связана с тем, что во многих супермаркетах все чаще появляются автоматы самообслуживания. Охранников же успешно заменяют новейшие системы безопасности, сказал эксперт в беседе с Москвой 24.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

По его словам, в новом году на рынке труда условия будут диктовать две основные тенденции. Это возвращение в Россию трудящихся из ближнего зарубежья, которые уехали на родину в период пандемии, и возможный рост банкротств компаний.





Сегодня уже точно можно сказать еще об одной категории трудящихся, которые оказались в зоне риска, – это госслужащие. О сокращении госаппарата премьер-министр Михаил Мишустин объявил еще в середине ноября. Он подчеркнул, что необходимо сформировать не огромный, а рациональный штат компетентных специалистов и четко определить сферу ответственности каждого органа исполнительной власти.

Безусловно, в плане трудоустройства в 2021 году не стоит переживать медицинским работникам, отметила в разговоре с Москвой 24 HR-эксперт Зулия Лоикова. Спрос на врачей остается высоким, при этом ни о каких сокращениях речь точно не идет.

"В тренде остаются курьеры и водители такси. Во втором случае люди понимают, что они отработают смену и точно получат за это деньги. С дистанционным обучением повысился спрос на репетиторов, у таких специалистов появилась хорошая подработка. Безусловно, с окончанием пандемии произойдет корректировка спроса на тех позициях, которые сейчас в тренде", – сказала Лоикова.

В целом в крупных городах России ситуация с трудоустройством позитивная, продолжает эксперт. Однако в других населенных пунктах картина совершенно иная.

"Но даже в этом случае компании конкурируют между собой за хороших специалистов. К примеру, человек, который работает на московские компании в call-центре во Владимире, прекрасно себя чувствует. Для столичного бизнеса это оптимизация штата, а для сотрудников это отличная возможность получать зарплату выше, чем в целом в своем регионе", – отметила HR-эксперт.

Чтобы оставаться востребованным в любой кризис, Лоикова советует постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки и приобретать новые компетенции. С развитием дистанционных технологий сделать это стало гораздо легче.

