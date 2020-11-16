Мишустин предложил оптимизировать штат госслужащих

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Михаил Мишустин предложил провести оптимизацию штата госслужащих. Об этом он сообщил во время совещания с вице-премьерами.

По словам Мишустина, откладывать реформу нельзя. Премьер-министр РФ предложил начать программу 1 января 2021 года и реализовать ее за 3 месяца, до 1 апреля.

"Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент", – отметил Мишустин.

Премьер-министр сообщил о необходимости создания специальной рабочей группы, которая будет заниматься вопросами, связанными с реформой.

"Мы проанализировали работу всех федеральных органов исполнительной власти, которые находятся в ведении правительства, а также подведомственных министерствах, и подготовили решения по их оптимизации", – добавил Мишустин.

Также он отметил необходимость сокращения штата на 5% в центральных аппаратах, где около 20% вакансий. По словам Мишустина, сокращение будет реализовано за счет вакантных позиций.

"При этом сохранятся все финансовые ресурсы, в том числе материальное стимулирование, которое было до оптимизации ведомств", – пояснил Мишустин.

Также он подчеркнул, что кабинет министров не раз обсуждал вопрос оптимизации системы управления, однако реализация программы откладывалась, в том числе из-за ситуации с COVID-19.

Ранее Мишустин распределил обязанности вице-премьеров: Александр Новак будет курировать топливно-энергетический комплекс, Татьяне Голиковой поручено отслеживать вопросы государственной политики в сфере культуры.