Мишустин предложил оптимизировать штат госслужащих

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Михаил Мишустин предложил провести оптимизацию штата госслужащих. Об этом он сообщил во время совещания с вице-премьерами.
По словам Мишустина, откладывать реформу нельзя. Премьер-министр РФ предложил начать программу 1 января 2021 года и реализовать ее за 3 месяца, до 1 апреля.
"Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент", – отметил Мишустин.
Премьер-министр сообщил о необходимости создания специальной рабочей группы, которая будет заниматься вопросами, связанными с реформой.
"Мы проанализировали работу всех федеральных органов исполнительной власти, которые находятся в ведении правительства, а также подведомственных министерствах, и подготовили решения по их оптимизации", – добавил Мишустин.
Также он отметил необходимость сокращения штата на 5% в центральных аппаратах, где около 20% вакансий. По словам Мишустина, сокращение будет реализовано за счет вакантных позиций.
"При этом сохранятся все финансовые ресурсы, в том числе материальное стимулирование, которое было до оптимизации ведомств", – пояснил Мишустин.
Также он подчеркнул, что кабинет министров не раз обсуждал вопрос оптимизации системы управления, однако реализация программы откладывалась, в том числе из-за ситуации с COVID-19.
Ранее Мишустин распределил обязанности вице-премьеров: Александр Новак будет курировать топливно-энергетический комплекс, Татьяне Голиковой поручено отслеживать вопросы государственной политики в сфере культуры.
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