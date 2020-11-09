В Кремле рассказали, с чем связаны кадровые перестановки в кабмине

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Отставки в правительстве РФ связаны с ротационным процессом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Это ротация, это ротационный процесс", – рассказал Песков в ответ на вопрос, связаны ли кадровые перестановки в кабмине с неисполнением поручений главы государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин отправил в отставку ряд министров. Среди них – глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, руководитель Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин и глава Минстроя Владимир Якушев.

Также был снят с должности полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. На его место назначили Владимира Якушева.

На их должности Мишустин предложил другие кандидатуры. Кроме того, было принято решение об увеличении количества вице-премьеров до 10.