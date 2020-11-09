Путин освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в УФО

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Николай Цуканов освобожден от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент уже подписал соответствующий указ, и он вступил в силу.

На эту должность глава государства назначил Владимира Якушева, отстранив его от должности главы Минстроя.

Ранее Владимир Путин увеличил количество вице-премьеров с 9 до 10, в том числе одного первого заместителя председателя правительства РФ, заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства.