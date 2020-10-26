Путин учредил почетное звание "Заслуженный судебный пристав РФ"

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России учреждается новое почетное звание "Заслуженный судебный пристав РФ". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что такое звание присваивается высокопрофессиональным работникам органов принудительного исполнения за личные заслуги в организации. Кроме того, оно дается за осуществление принудительного исполнения судебных и других актов, организацию и осуществление межгосударственного розыска лиц.

Помимо этого, звание присваивают за заслуги в организации дознания, совершенствование деятельности органов принудительного исполнения и осуществление госконтроля за компаниями, которые проводят возврат просроченной задолженности.

"Почетное звание "Заслуженный судебный пристав РФ" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления представленным к награде лицом профессиональной деятельности и при наличии у него наград (поощрений) федерального органа государственной власти или органов государственной власти субъектов РФ", – сказано в документе.

Ранее режиссер Никита Михалков получил звание Героя Труда. Соответствующий указ также подписал Владимир Путин.

Отмечалось, что звание присвоено Михалкову за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Также подчеркивалась проделанная многолетняя плодотворная работа режиссера.