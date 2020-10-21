Никите Михалкову присвоили звание Героя Труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Режиссер Никита Михалков получил звание Героя Труда. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, передает RT.

В указе отмечается, что звание присвоено Михалкову за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Также подчеркивается проделанная многолетняя плодотворная работа режиссера.

Сегодня Михалкову исполнилось 75 лет. Режиссер известен такими кинолентами, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сибирский цирюльник" и "12", а также серией фильмов "Утомленные солнцем".

Ранее аналогичное звание присвоили доктору Леониду Рошалю. Согласно указу, он получил его "за трудовые заслуги перед государством и народом".