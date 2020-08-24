Путин наградил обозревателей "Комсомольской правды" званиями "Заслуженных журналистов РФ"

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин присвоил военному обозревателю издания "Комсомольская правда", члену Общественного совета при Министерстве обороны России Виктору Баранцу и обозревателю отдела специальных корреспондентов Галине Сапожниковой звания "Заслуженных журналистов Российской Федерации". Оба журналиста проработали в издании десятки лет, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Военный корреспондент Виктор Баранец пришел в издательский дом "Комсомольская правда" в 1998 году. До этого полковник в отставке участвовал в Афганской войне, служил на Украине, Дальнем Востоке, в Германии и в центральном аппарате министерства обороны в Москве. Он был экспертом-советником начальника Генштаба, начальником информационно-аналитического отдела, начальником управления информации министерства обороны, а также пресс-секретарем министра обороны.
Специальный корреспондент Галина Сапожникова работает в "Комсомольской правде" с 1989 года. Ее по праву считают мастером журналистских расследований. В 2014-м Сапожникову наградили почетным знаком Союза журналистов России "За заслуги перед профессиональным сообществом", а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством 2-й степени". Спустя еще три года она стала лауреатом высшей журналистской премии – "Золотое перо России". В своих материалах она расследовала тайны гибели парома "Эстония", изучала проблемы ксенофобии в России, помогала "найтись" людям, потерявшим память.
Звание "Заслуженный журналист России" было введено в 2018 году после визита Владимира Путина в издательский дом "Комсомольская правда".
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