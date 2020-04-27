Путин присвоил звание Героя Труда Леониду Рошалю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда доктору Леониду Рошалю. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"За трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда РФ Рошалю Леониду Михайловичу – президенту ГБУ здравоохранения Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии", – говорится в документе.

Отмечается, что 27 апреля медику исполнилось 87 лет.

Известно, что Рошаль с 2015 года является президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Кроме того, он возглавляет Национальную медицинскую палату.

Ранее Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии. Врач заявил, что главное на данном этапе – не контактировать с другими больными с разной инфекционной патологией, включая и просто респираторные заболевания.

Также он рекомендовал в восстановительной период сбалансированно питаться и уделять внимание дыхательной гимнастике не менее двух раз в день.