Рошаль назвал пандемию COVID-19 "репетицией биологической войны"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны", сообщает РИА Новости.

Он отметил, что преодоление угрозы распространения COVID-19 покажет, насколько мировое здравоохранение готово к таким вызовам. Рошаль подчеркнул, что коронавирус продемонстрировал пагубность политики по сокращению коек и кадров в медицинских учреждениях.

Он заявил, что в России необходимо больше внимания уделить развитию регионального здравоохранения.

"Мы должны сделать так, чтобы в каждом регионе всего было достаточно, когда помощь оказывается полная, своевременная и нормальная. Не дело, когда у нас какая-то катастрофа бывает и больного везут в Москву. А если Москва выйдет из строя, тогда что будем делать? В этом плане общее состояние здравоохранения нужно поднимать", – подчеркнул Рошаль.

Ранее в министерстве здравоохранения России рассказали, что в стране провели более 165 тысяч лабораторных исследований на коронавирус. Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь рассказал, что столичные власти информируют горожан о результатах исследований, проводимых в лабораториях для выявления заболевших коронавирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения 23 марта сообщили, что общая численность зараженных COVID-19 превысила 300 тысяч. Глава организации Тедрос Гебрейесус отметил, что страны "большой двадцатки" должны проявить солидарность в борьбе с коронавирусом.

В России в настоящий момент известно о 438 случаях заболевания COVID-19. У 262 человек инфекцию обнаружили в Москве.