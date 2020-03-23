Рошаль назвал пандемию COVID-19 "репетицией биологической войны"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны", сообщает РИА Новости.
Он отметил, что преодоление угрозы распространения COVID-19 покажет, насколько мировое здравоохранение готово к таким вызовам. Рошаль подчеркнул, что коронавирус продемонстрировал пагубность политики по сокращению коек и кадров в медицинских учреждениях.
Он заявил, что в России необходимо больше внимания уделить развитию регионального здравоохранения.
"Мы должны сделать так, чтобы в каждом регионе всего было достаточно, когда помощь оказывается полная, своевременная и нормальная. Не дело, когда у нас какая-то катастрофа бывает и больного везут в Москву. А если Москва выйдет из строя, тогда что будем делать? В этом плане общее состояние здравоохранения нужно поднимать", – подчеркнул Рошаль.
Ранее в министерстве здравоохранения России рассказали, что в стране провели более 165 тысяч лабораторных исследований на коронавирус. Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь рассказал, что столичные власти информируют горожан о результатах исследований, проводимых в лабораториях для выявления заболевших коронавирусом.
Во Всемирной организации здравоохранения 23 марта сообщили, что общая численность зараженных COVID-19 превысила 300 тысяч. Глава организации Тедрос Гебрейесус отметил, что страны "большой двадцатки" должны проявить солидарность в борьбе с коронавирусом.
В России в настоящий момент известно о 438 случаях заболевания COVID-19. У 262 человек инфекцию обнаружили в Москве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: