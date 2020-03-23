Минск окропили святой водой с воздуха из-за коронавируса

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Глава Белорусской православной церкви митрополит Павел окропил белорусскую столицу с воздуха святой водой для защиты города от коронавируса, передают "Дни.ру".
"Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Белоруссии, возглавил молебное пение во время губительного поветрия и совершил малое освящение воды во Всехсвятском храме города Минска", – говорится в сообщении.
После молебна митрополит совершил воздушный ход и окропил Минск святой водой. Инициаторами молебна стали верующие граждане.
Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений, а также совершения таинств из-за распространения коронавируса.
Теперь в религиозных учреждениях предписывается отказ от целования креста по окончании литургии. Кроме того, ужесточены санитарные правила при совершении таинств. Речь идет о крещении, причастии и соборовании.
Помимо того, РПЦ решила временно прекратить работу воскресных школ, приходских секций и кружков. Новые правила будут сохраняться до улучшения эпидемиологической ситуации.
Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая.
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